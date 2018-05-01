Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL 1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
(Görüntülü Haber) Maltepe miting alanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL 1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
01 Mayıs 2018 Salı 08:28
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