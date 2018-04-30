Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL() İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nı havadan görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Maltepe Miting Alanı'nın havadan görüntüleri
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL() İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nı havadan görüntülendi.
30 Nisan 2018 Pazartesi 10:38
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