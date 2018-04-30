Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları kuruluyor. Miting alanına seyyar baz istasyonları getirildi. Alanın çevresi de güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Miting alanı içindeki dev platformun kurulum çalışması ise sürüyor.
(Görüntülü Haber) Maltepe miting alanı'nda 1 mayıs hazırlıkları
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı'nda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama...
30 Nisan 2018 Pazartesi 12:53
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