Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mustafa AKIN-Anıl UÇAN / İSTANBUL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Görüntü Dökümü: İDEALTEPE KAVŞAĞI -Grupların alana gelişi -Polisin arama yapması -Güvenlik önlemleri DRAMA KÖPRÜSÜ -Gruplardan görüntü -Polislerin arama yapması -Polislerin pankart ve sopaları kontrol etmesi MALTEPE -Arama noktası -Güvenlik kontrolü -Üst araması -Detaylar (Tür: İstanbul)
(Görüntülü Haber)MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mustafa AKIN-Anıl UÇAN / İSTANBUL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki...
01 Mayıs 2018 Salı 12:11
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