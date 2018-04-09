Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,() MALTEPE'DE yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı. Maltepe Ferhatpaşa'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda alıkonulan bir kız çocuğu kurtarılmıştı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çiftlik sahibi tutuklanmıştı. Maltepe Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde çiftliği tamamen yıktı. Çiftliğin izinsiz olarak hazine arazisi üzerine yapıldığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Maltepe'deki dehşet çiftliği yıkıldı
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,() MALTEPE'DE yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı. Maltepe Ferhatpaşa'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda alıkonulan...
09 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
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