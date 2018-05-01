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(Görüntülü Haber) Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı -1

Özden ATİK - Ömer HASAR - Cansel KİRAZ- Güven USTA- İSTANBUL, () MALTEPE'de  düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşlar, partiler ve sendikaların alana girişleri devam ediyor. Kutlama programına katılmak üzere,...

Özden ATİK - Ömer HASAR - Cansel KİRAZ- Güven USTA- İSTANBUL, () MALTEPE'de 

düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşlar, partiler ve sendikaların alana girişleri devam ediyor. Kutlama programına katılmak üzere, sahil yolu üzerinden kortejler halinde yürüyen gruplar miting alanına geldi. Alana girenler, üç ayrı kontrol noktasından geçirilerek miting alanına alınıyor. 

Gruplar, "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlarla ve sendika flamalarıyla alana giriş yapmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekiyor. "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı sahne kuruldu. Platform ile katılımcıların arasına güvenlik bariyerleri konuldu. Basın mensupları için ise miting alanında ayrı bir bölüm oluşturuldu. Miting DİSK korosunun 1 Mayıs Marşı'nı söylemesiyle başladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ( DİSK) bağlı sendikalar da miting alanına geldi. Gruplar 'Yaşasın 1 Mayıs', ' İşçilerin birliği sermayeyi yenecek'  sloganları atıyor. Miting alanına girişler devam ediyor.

 

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