Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gelenler güvenlik aramasından geçiyor. Miting alanın girecek grupların flama ve pankartlar taşıyarak hazırlık yaptığı görüldü.
(Görüntülü Haber)Maltepe'de 1 Mayıs Hazırlığı 2
Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın...
01 Mayıs 2018 Salı 10:36
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