(Görüntülü Haber) Malkoç: BM'ye kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye barındırıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMNMARAŞ, () - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaklaşık 3 milyonu Suriyeli olmak üzere Türkiye'de 4 milyon mültecinin bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye barındırıyor. Kolay bir olay değil bu, olağanüstü bir olay" dedi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili rapor hazırlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Şeref Malkoç, ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Malkoç, daha sonra Fikri Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya geçti. Toplantıya Vali Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Fatih Mehmet Erkoç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Şeref Malkoç, mültecilerle ilgili çalışma sonuna bir rapor hazırlayacaklarını ve raporun da 2 Mart 2017'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre Merkezi'nde başlayacak olan uluslararası sempozyuma sunulacağını söyledi. Konuyla ilgili Ankara'da Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma'dan AFAD'a bütün kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını dinlediklerini, son olarak sahaya inip dinlediklerini yerinde görmek istediklerini belirten Malkoç, yarın da Kilis'e gideceğini kaydetti. Şu ana kadar yaptıkları tespitlerde Türki milletiyle iftihar edilmesi gerektiğinin ortaya konduğunu ifade eden Malkoç, şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye barındırıyor. Kolay bir olay değil bu, olağanüstü bir olay. 3 milyona yakın Suriyeli var, Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, Somalili, Afrikalı, bunları da saydığımız zaman 4 milyon mülteci var ülkemizde. Türk Milleti, Maraşlılar, Gaziantepliler, Hataylılar, İstanbullular bu insanlarla ekmeklerini, okullarını, geleceklerini paylaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da milli geliri bizden daha fazla olan ülkeler 10 tane, 100-200 tane mülteci için tartışma yapıp kavga çıkarıyorlar 'Alalım mı almayalım mı?' diye." 'ASTANA'DA BARIŞIN KURUCUSU UNSURLARINDAN BİRİYİZ' Şeref Malkoç, konuşmasının devamında, Türkiye'nin mültecilere yapmış olduğu hizmeti bütün dünyaya anlatacaklarını belirterek şöyle dedi: "Geçen sene bu zaman Suriye ile ilgili Cenevre'de barış konferansı düzenlendi. Bu toplantıya Türkiye gözlemci olarak bile çağırılmadı. Ama aradan bir yıl geçti ve geçen sene gözlemci olarak bile çağırılmayan Türkiye, Astana'da Suriye barış sürecinin başlatıcı ve kurucu unsurlarından bir oldu Rusya ile birlikte. Dışişleri bakanımızın açıklaması 'Amerika'yı da davet edeceğiz.' 1 yıl içerisinde bu kadar fark var. İnşallah 2018 Ocak ayına geldiğimiz hem Suriye'ye daha çok barış, huzur gelecek kadim Suriye şehirleri Halep ve Şam başta olmak üzere yeniden inşa dilecek. Biz kamu denetçiliği kurumu olarak, bu insanlığın vicdanını kanatan olaya halkımızın bulduğu çözümü yerinde göreceğiz. İnsan hakları açısından tespitler yapacağız ve daha iyi nasıl olabilir bunları raporlaştıracağız. Türkiye'nin bu hizmetinin, bu milletin, insanlığın onurunu temsil eden bu hizmetinin insanlığın vicdanını temsil eden bu hizmetini bütün dünyaya anlatmaya çalışacağız."