(Görüntülü Haber) Maliye Bakanı Ağbal'dan faiz açıklaması (2)

Enver ALAS - İSTANBUL,() 14. Türkiye Vergi Kongresi'nde konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılıın ilk çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin, büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini ve ekonomideki canlanmanın da devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu konularla ilgili, ekonomiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın" diye konuştu. Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katma Değer Vergisi(KDV) kanun değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, kanun tasarısının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını, resmi gazetede yayımlandığını anımsattı, değişikliğin çok önemli düzenlemeler içeren kanunun hayata geçtiğini belirtti. KDV'DEKİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ HAYATA GEÇTİ KDV düzenlemenin getireceği faydaları anlatan Ağbal, "Burada özellikle işletmeler üzerinde, mükellefler üzerinde yük oluşturan birçok uygulama kaldırıldı. Küçük işletmelere, özellikle esnafımıza dönük KDV uygulamaları bakımından önemli kolaylıklar getirildi. Daha basit bir KDV uygulamasıyla karşı karşıya kalacaklar. Esnafımızı bundan sonra KDV'sini beyannamesini verdiği ayda değil ondan sonraki iki ay sonra ödeyecek. Dolayısıyla bu düzenleme gerek yatırımı gerek üretimi, istihdamı gerekse de ihracatı teşvik etmek amacıyla getirdiğimiz birçok düzenlemenin yanında birçok toplumsal kesimi ilgilendirmesi bakımından son derece önemli" diye konuştu. "KDV UYGULAMALARINI BASİTLEŞTİRİYOR, VERGİ YÜKLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR" İhracatçılar açısından yapılan KDV düzenlemesinin onların daha hızlı KDV iadelerini almalarını önünü açacağını kaydeden Naci Ağbal, ayrıca alacakları KDV tutarını da artıracağını dile getirdi. Düzenlemenin farklı sektörleri de yakından ilgilendirdiğini belirten Ağbal, şunları söyledi: "Kat karşılığı inşaat işlerinde, ikinci el araç satışlarında, ikinci el gayrimenkul satışlarında KDV uygulamalarını basitleştiren, vergi yüklerini değiştiren düzenlemeler... Üzerinde büyük bir gayret ile çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yaparak hazırladığımız bu kanunun KDV konusunda yeni bir dönemi açacağını görüyorum. Sonraki döneme devreden KDV ile ilgili yeni getirdiğimiz sistemin bir şekilde üzerinde biraz daha çalışıldıktan sonra bunun tekrar konuşulmasında fayda var. İleriye dönük işletmelerimiz üzerindeki vergi yükünün oluşmasını engelleyen önemli bir düzenleme." EKONOMİYE DAİR DEĞERLENDİRME Maliye Bakanı Ağbal, basın mensuplarına ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılı başından itibaren gerek yatırım gerek üretimde gerekse de ihracatta, ekonomide güven ifade eden birçok göstergede olumlu gelişmeler olduğunu vurgulayan Ağbal, 2017'yi de bütün risklere rağmen hükümet olarak aldıkları kararlarla ve işletmelerin desteğiyle yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla bitirdiklerini aktardı. "EKONOMİDEKİ CANLANMA DEVAM EDİYOR" Ağbal, "2018 yılında orta vadeli programda yüzde 5,5 büyüme oranı öngördük. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Ekonomideki canlanma devam ediyor. Diğer taraftan ekonominin istikrarı büyümenin sürdürülebilirliği ve istikrarı da en az onun kadar önemli. Bu konularda hükümet olarak ekonomiyle ilgili orta ve uzun vadede ekonomimizi ileriye taşıyacak, ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştıracak birçok çalışmayıp yaptık; daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu KDV düzenlemesinden önce yatırım ortamını iyileştirecek iki önemli düzenleme meclisten geçti. 'Dünya Bankası İş Yapma Endeksi'nde Türkiye'yi 60'ıncı sıradan 30'uncu sıraya getirecek önemli düzenlemeler yaptık" dedi. "KİMSE EKONOMİYLE OLUŞAN BU HAVAYI BOZMAYA ÇALIŞMASIN" "Ekonomiyle ilgili bütün gelişmeleri hükümet olarak yakından izliyoruz" diyen Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu konularla ilgili, ekonomiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın. Kimse ekonomiyle ilgili Türkiye'nin potansiyelini gözardı eden; ekonomide 2017 başında karşı karşıya kaldığımız durumu hatırlayın. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomide oluşan beklentiler neydi, bugün o darbe girişimi sonrası alınan kararlar, ekonominin sağlam yapısı sayesinde geldiğimiz noktaya bakın. 7,4 oranında büyüme, 1,6 milyon istihdam ve genele yayılan ekonomide büyüme. Bu büyüme birçok açıdan son derece kıymetlidir. Birçok ülkenin veya bölgenin büyüme konusunda sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye ekonomisi, bütün iç ve dış risklere karşı bu performansı gösteriyorsa bunu da herkesin takdir etmesi lazım. Bir takım olumsuz söylemler, bir takım haberler kasıtlı bir takı spekülasyonlar üzerine de kimse Türkiye ekonomisiyle ilgili bir oyun kurmaya kalkmasın. Türkiye ekonomisi, bütün bu meydan okumaların üzerinden geçti" ifadelerini kullandı. "ENFLASYONUN TEK HANELERE GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ" Naci Ağbal, "Enflasyonun tekrar tek hanelere gelmesi konusu hükümetimiz açısından son derece önemli. Yatırımın önünde, üretimin önünde engel oluşturacak maliyetlerin aşağıya çekilmesine son derece önem veriyoruz. İnşallah 2018 yılında da Türkiye ekonomisi gerek büyümede gerek istihdamda gerek aldığımız ve alacağımız kararlarla enflasyonda, gerekse de cari açığımızın aşağıya çekilmesi noktasında yapacağımız düzenlemeler çerçevesinde iyi bir noktada bitirecek" dedi. FAİZ AÇIKLAMASI Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya yanıtlayan Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız" şeklinde konuştu. "YABANCI SERMAYENİN GETİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER" Türkiye'ye yabancı sermayenin getirilmesiyle ilgili yeni düzenlemelerin olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Ağbal, bu konuda özellikle son üç yılda önemli adımlar attıklarını söyledi. Yatırım ve üretim üzerinde maliyet oluşturan birçok vergiyi ya kaldırdıklarını ya da düşürdüklerini hatırlatan Ağbal, "Böylelikle Türkiye'nin doğrudan yatırımlar bakımından daha rekabetçi olması açısından önemli düzenlemeler yaptık. 'Süper teşvik' diye ifade ettiğimiz proje bazlı destekleme düzenlemesi Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları önemli ölçüde tetikledi. Şu anda birçok global firma, Türkiye'de orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyüme oranlarını yukarıya, cari işlemlerini aşağıya yatırımlar yapma noktasında son aşamada gelmiş durumdayız" ifadelerini kullandı. "TEŞVİKLER SAYESİNDE 2018'DE CİDDİ YATIRIMLAR YAPILACAK" Naci Ağbal, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli büyümesini yukarıya çekecek, cari açığını aşağıya çekecek, son derece stratejik sayılan sektörlerde arka arkaya yatırımcıların, yatırım kararını aldığını gireceksiniz. Özellikle petro-kimya sektörü bunların başında geliyor. Türkiye, sadece kendi iç ihtiyacını karşılayacak iç üretim yapısına sahip olmayacak, aynı zamanda bu bölgede ciddi bir ihracatçı ülke konumuna gelecek. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı yatırımcı cephesinde müthiş bir ilgi var. Bunun farkındayız ve önünü açacak gerekli düzenlemeleri yaptık. Türkiye ekonomisi 'süper teşvik' bağlamında alınan yatırım kararlarıyla, indirimli kurumlar vergisi gerek makina teçhizatta aldığımız KDV istisnası gerek de istihdam teşvikleri sayesinde 2018'de ciddi yatırımlar yapılacak" dedi.