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(Görüntülü Haber) Malatya’da 2017 yılının ilk bebeği Umut oldu

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da 2017'nin ilk bebeği, saat 00.07’de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe Umut Kayra ismini verdi. Doğum için özel bir hastaneye kaldırılan Yeliz Gümüş, saat 00.07'de erkek bir bebek dünyaya getirdi....

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da 2017'nin ilk bebeği, saat 00.07’de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe Umut Kayra ismini verdi. Doğum için özel bir hastaneye kaldırılan Yeliz Gümüş, saat 00.07'de erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 2 kilo 600 gram ağırlığındaki bebeği Umut Kayra ismi verildi. Üçüncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Yeliz Gümüş, 2017 yılının ilk bebeği olması nedeniyle ayrı bir sevinç duyduklarını söyledi. Gümüş 2016 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, “Yeni yıl Umut’la birlikte geldi. 2017 yılı da inşallah mutlu bir şekilde devam eder” diye konuştu. Baba Resul Ekrem Gümüş ise yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini belirterek “Üçüncü çocuğumuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin” dedi.

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