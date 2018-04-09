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(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşması başladı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral...

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşması görülmeye başlandı. FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşması bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu'nda güvenlik önlemleri arasında, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

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