(Görüntülü Haber) Malatya'da itfaiyeciler alevlerle 'Afrin' yazdı

Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle 'Afrin' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle 'Afrin' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.