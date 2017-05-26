(Görüntülü Haber) Malatya'da belediye otobüsüne kamyon çarptı: 4 yaralı (2)

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA’da yolcu almak için duran belediye otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Kazada kamyon şoförü ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza, Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde keydana geldi. Çalışma nedeniyle iki şeride düşürülen duble yolda iddiaya göre Yazıhan-Sütlüce-Malatya hattında çalışan Erkan Çubuk yönetimindeki 44 BV 174 plakalı Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketine ait otobüs yolcu almak için durdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Aslan yönetimindeki 44 BR 390 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı.Çarpma ile birlikte otobüs yaklaşık 10 metre sürüklenirken, ön kısmı hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Mehmet Aslan araç içerisinde sıkıştı. Otobüsün arka kısmında bulunan 3 yolcu da yaralandı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kamyon şoförü ve otobüsteki 3 yolcu ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü verilirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her iki araç çekici ile bölgeden kaldırıldı. Malatya eğitim ve araştırma hastanesine getirilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.