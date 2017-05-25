(Görüntülü Haber) Maket ev mağdurları AK Parti önünde eylem yaptı

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Esenyurta'taki bir inşaat projesinden, 2011 yılında ev ve dükkan satın alan ancak paralarını ödedikleri halde tapularını alamadıklarını söyleyen 1024 mağdur adına kalabalık bir grup, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Yaşlı, genç, kadın, erkek ve hatta çocuklardan oluşan 200 kişilik grup Sütlüce'deki Ak Parti İl Binası önünde Türk bayraklarıyla toplandı. İstiklal marşı okuyan gruptakiler, Sayın Cumhurbaşkanımız milletini eziyorlar. Milletine sahip çık yazılı pankart açtı. Ak Parti İl Başkanı ile görüşmek isteyen mağdur temsilcileri, başkanını il binasında olmadığını ancak kendileriyle görüşebileceklerini söyleyen bir yönetici içeri alındı. MAĞDURLAR KONUŞTU Müteahhit ortada yok. Bize yerimizi vermemek için ısrar ediyorlar diyen bir kadın mağdura, Çocukları daha doğmamışken para ödemeye başladığını, çocukları büyüdüğü halde dairesini hala alamadığını söyleyen bir başka mağdur eşlik etti. Bazı mağdurlar da haklarını aradıkları için tehdit edildiklerini iddia etti. CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğahn'a seslenen bir mağdur da, Bize sahnip çık sayın Cumhurbaşkanım. 15 Temmuz gecesinde bu halk sana sahip çıktı. Sen de bize sahip çık dedi. OLAYSIZ DAĞILDILAR Polis İl Başkanlığı önünde tedbir alırken Ak Parti il Yöneticileriyle görüşen grup temsilcileri sorunun çözümü için adım atılması konusunda söz aldıklarını söylediler. Grup olaysız dağıldı.