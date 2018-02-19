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(Görüntülü Haber) Makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' diye paylaştı

İZMİR'de bir sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte lüks aracıyla makas atıp ilerlemesinin yer aldığı görüntüler, tepki çekti. Trafikte yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından da paylaşan...

İZMİR'de bir sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte lüks aracıyla makas atıp ilerlemesinin yer aldığı görüntüler, tepki çekti. Trafikte yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından da paylaşan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlattı. İzmir'de bir sürücünün Mustafa Sahil Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi'nde lüks aracını makas atarak kullanması ve bu görüntüleri de 'Usta şoförlük' ve 'Makas atarak araçların içinden geçmek' notuyla sosyal medyada paylaşması vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu öğrenilen sürücünün o görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından da paylaşılırken, vatandaşlar sürücünün kimseye zarar vermeden bulunmasını istedi. Trafik ekiplerinin sürücüyü bulmak için araştırma yaptığı öğrenildi.

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