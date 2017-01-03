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(Görüntülü Haber) Mahsur kalan hastalar kurtarıldı

Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana), () ADANA'da yoğun kar yağışının devam ettiği Aladağ ve Pozantı İlçeleri'nde mahsur kalan hasta ve hamilelere, arazi araçları eşliğinde müdahale ediliyor. Dün gece Pozantı İlçesi'ne bağlı Karakuş...

Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana), () ADANA'da yoğun kar yağışının devam ettiği Aladağ ve Pozantı İlçeleri'nde mahsur kalan hasta ve hamilelere, arazi araçları eşliğinde müdahale ediliyor. Dün gece Pozantı İlçesi'ne bağlı Karakuş Mahallesi'nde yaşayan hamile Fadime Aydın, doğum sancısı tutunca çağrılan 112 Acil Sağlık Ekibi ve jandarma ekipleri tarafından alındı. Kar yağışının devam ettiği mahalleden güçlükle çıkarılan Aydın, doğum için Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, mahsur kalan vatandaşlara havadan askeri helikopterle gıda yardımı devam ediyor.

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