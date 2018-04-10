(Görüntülü Haber) Mahmut Tuncer: Türkiye, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile dünyaya örnek oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()- TÜRKÜCÜ Mahmut Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.



Mahmut Tuncer, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla terörden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes kasabasını gören Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye geldi. Tuncer, tepede, çoban Bekir Şanverdi’nin parke taşları ile yaptığı 150 metrekarelik Türk bayrağı ve 'Önce vatan' yazısının önünde fotoğraf çektirdi.



Hatay'a gelen sanatçıların ziyaretinin anlamlı olduğunu belirten Tuncer, "Zaman zaman buraya sanatçı arkadaşlarımız geldi. Hatta geçen gün toplu gelişleri oldu. Benim gibi diğer sanatçı arkadaşlarımın da askerler ve diğer yetkililere moral vermek amacıyla buraya gelmelerini öneriyorum. Ben de konser vermek için bulunduğum Gaziantep ve Şanlıurfa’dan fırsat bulup askerlerimize ve yetkililere moral vermek için Reyhanlı’ya geldim" dedi.



