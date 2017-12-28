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(Görüntülü Haber) Mahkumların yaptığı ürünler bu mağazada satılacak

SAMSUN'da Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Mağada ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışı yapılacak. Samsun Adalet...

SAMSUN'da Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Mağada ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışı yapılacak. Samsun Adalet Sarayı Şehit Murat Uzun Yerleşkesi'nde kurulan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı.Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Mağazanın kurdalesi açılarak hizmete sokuldu. ardından katılımcılar mağazayı gezerek ürünleri inceledi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, mağazada mahkumların ürettiği 181 çeşit ürünün satışının yapılacağını belirterek, şöyle dedi: "Ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlerinin meslek sahibi olmayanların yeni sanat ve meslek sahibi olmalarının temin edilmesi ve bu eşlerin organize edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca mahkumlar tahliye olduktan sonra da ceza infaz kurumlarında edindikleri meslekleri devam ettirebilmekteler. Türkiye'nin çeşitli illerinde üretilen ürünler Samsun'daki bu mağazada da satışa sunulacaktır."

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