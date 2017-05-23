(Görüntülü Haber) Mahkumların el emekleri sergide

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların yaptığı ebru, yağlı boya, tezhip, cam mozaik çalışmaları, bakır işlemeler, filografi, takı, süs eşyaları ve üç boyutlu kağıt şekillendirme ürünleri, açılan sergide satışa çıkarıldı. Çöpten toplanan atık cam parçaları ile yapılan tablolar ise sergiye gelenlerin ilgisini çekti. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Necil Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgenerak Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Baro Başkanı Talat Göğebakan ile çeşitli kurumların amirleri katıldı. Başsavcı Halil İnal, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle mahkumlara çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlendiğini belirtti. Atatürk Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi gibi kurumlarla iş birliği yaparak mahkumlara konferans verildiğini hatırlatan Halil İnal, şunları söyledi: "Cezalandırmanın iki amacı var. Birinci amaç caydırıcılık, yani bir daha suç işlememesi. İkincisi ise suç işleyenleri ıslah etmek. Suç işleyenin cezasını çekip, ıslah olmasını ve bir daha suç işlememesini istiyoruz. 2016 yılında açılan 17 kurstan 218 hükümlü ve tutuklu yararlandı. Şimdi 209 hükümlü devam eden kurslarımızdan faydalandırılıyor. Ayrıca hükümlü lerden 114'ü açık lise, 29'u orta okul, 14'ü okuma- yazma, 8'i açık öğretim fakültesine devam ediyor. Sergiden elde edilen gelir mahkumlara verilecek. Umarım hüküm giyenler, tekrar cezaevine girmez." Serginin açılış töreninde Devletin vatandaşına her yerde sahip çıktığını vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu ise "Devlet, suçlu da olsa, suçsuz da olsa, mahkum da olsa onun da insanca zaman geçirmesi için gayret ediyor. Oradaki insanlarımız cezalarını çekerken zamanlarını değerlendirip, meslek sahibi oluyorlar. Ceza verildikten sonra topluma bir meslek sahibi olarak dönmeleri sağlanıyor" diye konuştu. Sergide mahkumların yaptığı ebru, yağlı boya, tezhip, cam mozaik çalışmaları, bakır işlemeler, filografi, takı, süs eşyaları ve üç boyutlu kağıt şekillendirme ürünler beğeni topladı. Atık cam parçaları ile yapılan tablolar ise sergiye gelenlerin ilgisini çekti. Eğitimcilerden Ahmet Dişçioğlu, cam mozaik çalışmalarıyla kompozisyon oluşturduktan sonra tek tek işlendiğini belirtti. Geleneksek sanat dalı olan mozaik çalışmasının aslında taşla uygulandığını belirten Dişçioğlu, "Biz malzemeyi değiştirerek farklı birşey yaptık. Atık bir malzemenin nasıl sanata dönüştürüldüğünü çalışmalarla göstermeye çalıştık" dedi.