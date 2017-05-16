(Görüntülü Haber) Mahkeme yapı ruhsatı iptal etti, emniyetin binası kaçak duruma düştü

MERSİN'de Mimarlar Odası Şubesi'nce, Atatürk Parkı içerisindeki Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmet binasının parkı işgal ettiği gerekçesi ile açtığı dava sonuçlandı. 2'nci İdari Mahkemesi'nin 'yapının hukuka uyarlılığı yoktur' kararını onayan Danıştay 6'ncı Dairesi, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmet binasının yapı ruhsatı ile imar planını da iptal edince, bina kaçak durumuna düştü. Şube Başkanı Ömer Sakar, ''İtirazların taşındığı Danıştay kararı onadı. Mahkeme bilirkişi raporlarına dayanak gösterdi ve ilgili kurumlar bilirkişi raporuna itiraz etti. Bilirkişinin vermiş olduğu raporu idare mahkemesi yeterli gördü. Ruhsatın iptaline ve ona dayanak olan imar planı değişikliğini de iptaline karar verdi. Muhatap kurumlar Danıştay'a itirazlarını yapmıştır ama bu tür davalarda sonuç pek değişmez. Bu konuda kamu sorumluluğu olan kurumlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi.