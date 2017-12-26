(Görüntülü Haber) Mahkeme, Bursa'daki çimento fabrikasının projesini durdurdu

BURSA'nın Kestel ilçesi'nde bulunan çimento fabrikasının kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretimi için yaptığı proje için 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kestel ilçesinde çalışır halde bulunan çimento fabrikası yönetimi kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretimi için ek proje hazırladı. Hava kirliliği ve tarım alanlarına ve halk sağlığına olumsuz etki oluşturacağı gerekçesiyle 'Kestel Çevre İnisiyatifi' adı altında çevreciler durumu mahkemeye taşıyarak bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Bilirkişi, hava kirliliği, tarım alanları ve, halk sağlığı- çevre etkileri yönünden olmak üzere ÇED dosyasını üç ana başlıkta inceledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, sera gazı emisyonları açısından planlanan tesisin çevreye zararlı olacağını belirtilerek şöyle denildi: "ÇED raporunda NO2, (Nitrojen Dioksit) PM10 (Partikül Madde) ve çökecek toz miktarı açısından çalışma yapılmış görünse dahi, halk sağlığını tehdit eden diğer gazlar ile akciğerlerden geçecek kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Kanserojen etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. PM 2,5 açısından çalışma yapılmamış olduğu belirtilmiştir. Açığa çıkacak toz ile birlikte salınacak olan PM 2,5 ve diğer gazlar insan sağlığını tehdit edecektir." Grup adına açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, şöyle dedi: "Çimento Fabrikası'nın kapasite artış ve atık ısıdan enerji üretim tesisine karşı açtığımız dava bilirkişi raporunu tamamladı. Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak istenen projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. dedi. Uluşahin sevkiyat sırasında bölgede ciddi trafik yükü getireceğinin raporda belirtildiğini belirterek "Ama bu durum ÇED raporunda değerlendirilmemiş. Yasal sınır olan 3 kilometrelik bölümde zeytin ağaçları vardı. Zeytinliklerin bilirkişi raporunda etkileneceği açıkça belirtilmiştir. Bu gerekçelerle fabrika yönetimini projeden vazgeçmeleri için uyarıyoruz. Tesisin yapılmaması kesinleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."