(Görüntülü Haber) Mahkeme "Barbaros Şansal İddianamesi"ni savcılığa iade etti

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında, geçen Cuma günü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. CMK 170 KAPSAMINDA İADE EDİLDİ Mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal hakkında hazırlanan iddianamenin, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle, kamu davası açma görevlerini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesi kapsamında, iadesine karar verdi. ŞÜPHELİ PAYLAŞIMI KENDİSİNİN YAPMADIĞINI SAVUNDU İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinin iade gerekçesinde, şüphelinin bazı twitlerinin kendinin attığını kabul ederken bazılarını ise reddettiği hatırlatıldı. SUÇA KONU TWEET İSTANBUL'DAN ATILDI İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, "Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu" kaydedildi. "VİDEO PAYLAŞIMI SORUŞTURMASI KARIŞIKLIĞA NEDEN OLACAĞI İÇİN..." Mahkeme iade gerekçesinde ayrıca, yargılamanın konusunu, sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğunu belirterek, şüphelinin "Türk Milletini alenen aşağılama" suçu ile ilgili yapılan soruşturmaya esas ifadelerinin de iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği belirtildi. TWEETLER DELİL GÖSTERİLMİŞTİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmiş, atılan tweetler iddianame de delil olarak yer almıştı.