(Görüntülü Haber) Mahalleliden otobüs seferinin saatte bir olmasına tepki (2)

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA kent merkezine 30 kilometre mesafedeki toplam 2 bin 500 nüfuslu kırsal mahalleler Hacıhalliler ve Hamzabeyli'nin sakinleri, şehir merkezine saatte bir olan otobüs seferleri yüzünden zorluklar yaşadıklarını söyledi. Otobüsü kaçırmalarıyla bekleme sürelerinin 2 saati bulduğunu belirten mahalleli, 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yaptıklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm istedi. Hacıhalliler ve Hamzabeyli mahalleleri sakinleri, mahallerinden şehir merkezine saatte bir kalkan otobüsler yüzünden zorluk yaşadıklarını belirterek, dün (pazar) saat 16.00'da eylem yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından mahallelerine sabah ve akşam saatlerinde gönderilen büyük otobüslerin yetersiz kalmasından dolayı 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yapmak zorunda kalan mahalle sakinleri, sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti. Açıklama yapan Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, "Kentin büyükşehir olmasıyla ulaşımı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı üstlendi. Bugüne kadar günde 18 özel halk otobüsü Hacıhalliler, Hamzabeyli ve Çobanisa mahallelerine uğrayarak merkeze gidiyordu. Son bir haftadır, bu düzen bozuldu. 15 dakika arayla kalkan otobüsler, artık 1 saat arayla kalkmaya başladı. Mahalle sakinlerimiz kaçırdığı bir otobüs sonrasında 2 saat ertelemeyle şehir merkezine gidebiliyor" dedi. Özellikle sabah yoğunluğunda 50-60 kişinin bir otobüse binerek yolculuk yapmak zorunda kaldığını söyleyen Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydemir ise, "Çocuklarımız ve kadınlarımız ayakta gidiyor. Sorunu ilettiğimizde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na dilekçe verirsek çözüme kavuşacağı söylendi ama 15 gündür sorun giderilmedi" diye konuştu. 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yaptıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Oktay Babacan, "Biz Manisa'da şehir merkezindeki bir mahalle nasıl hizmet alıyorsa öncelikle o mahalle şeklinde bir hizmet almak istiyoruz. Biz bu hizmete bir ay öncesine kadar sahiptik. Şuan yanımızdaki Çobanisa Mahallesi'nde 20 dakika da bir araç kalkerken, bizim mahallede hafta içi saatte bir, hatta 1.5 saatte bir, hafta sonu ise neredeyse 3 saate kadar uzadı. Kalkış saatleri çizelgesinde hiçbir şekilde resmi bir yazı yok" dedi. "MAĞDURUZ" Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Özel Halk Otobüsleri Kooperatiflerinin sorunun çözümü için muhatap olarak birbirini gösterdiğini belirten Babacan, "Mağdur olan bizleriz. Büyükşehir belediyemiz, bize bu hizmeti vermek için seçildi. Bizim istediğimiz de hizmet, çok farklı bir şey istemiyoruz. Savunmasız bir şekilde öğrencilerimiz, mahalle sakinlerimiz 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi şeklinde yolculuk yapıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi noktasında yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Kadriye Altın ise "Yeni düzenlemeyle akşam 18.00'de çıktığım işimden, trafik sıkışıklığı sebebiyle Manisa'daki 19.00 otobüsüne yetişemediğim takdirde, saat 21.00'de evimde oluyorum. Büyükşehir yasalarına göre her birey eşit haktan yararlandırılmalı. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. Mahalle sakini öğrenci 12 yaşındaki Hasan Tükenmez ise, öğrenim gördüğü Şehitler Ortaokulu'nda akşam 19.00 çıktığından dolayı şehir merkezinde uzun süre otobüs beklediğini söyledi. Tükenmez, "Başımıza bir şey gelecek diye korkuyoruz. Sokaklarda korkuyoruz, üşüyor ve hasta oluyoruz" dedi. Konuşmaların ardından alkışlı protesto yapan topluluk, sessizce dağıldı.