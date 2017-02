(Görüntülü Haber) Mahalleli uyuşturucuya savaş açtı, 30 genci kurtardı

Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'nın üç mahallesinde 11 ayda 30 genç uyuşturucudan kurtarıldı. Gece yarısına kadar sokak sokak gezen gönüllü Fesih Meşe ve mahalle sakinleri satıcıları yakalatıp, gençleri de iş sahibi yaparak uyuşturucu bağımlılığından kurtardı. Manisa'nın kırsal mahalleri Horozköy, Fevzi Çakmak ve Atatürk'de 11 ay önce bir araya gelen yaklaşık 30 kişi, uyuşturucuya karşı savaş açtı. Mahalledeki uyuşturucu kullanımını yok etmek ve gençleri topluma kazandırmaya çalışan gönüllülerin sayısı gün geçtikçe arttı. Çalışmalarını dernek çatısı altında yürütmek isteyen mahalleli, Manisa Bağımsız Uyuşturucuyla Mücadele Derneğini kurmak için de başvurularını yaptı. Mahalledeki gönüllü uyuşturucu savaşçılarına önderlik eden Fesih Meşe, gündüz oto yıkama dükkanında kendi işini yürüttüğünü, geceleri ise sabahın ilk ışıklarına kadar mahalledeki uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Fesih Meşe, sokaklarda uyuşturucu içen ve kendilerine zarar veren kişileri rehabilite ettirerek onları yeniden hayata kazandırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti. UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRMIYORLAR 11 aydır uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ettiklerini belirten Meşe, "Bu işe ilk olarak yaşadığımız Horozköy Mahallesi'nden başladık. Burada ciddi derecede işler başardık. Yaklaşık 30 kişiyi uyuşturucu illeti olan bonzai maddesinden kurtardık. Onları aramıza alarak gerek kendi iş yerlerimizde, gerek fabrikalarda, gerekse farklı konumlarda iş imkanları sağladık. Bu gençlerimizi, kardeşlerimizi spor faaliyetlerine yönlendirdik. Borçlarını üstlendik. Gücümüzün yettiği kadar yapılabilecek her türlü desteği sağlayarak toplumun iyi bir ferdi olarak yaşamalarını sağladık. Şimdilik buralardaki uyuşturucu kullanan yaklaşık 30 arkadaşımızı tespit ettik ve kendilerini bu illetten kurtarmak için gerekli çabayı gösterdik. Herkesin polisi kendi vicdanıdır anlayışıyla hareket ederek, hukuk çerçevesini aşmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir dışından ilimize uyuşturucu sokmaya çalışan kişileri polis ekiplerine ihbar ediyoruz"diye konuştu. "SİZİN DE ÇOCUĞUNUZ BATAKLIĞA DÜŞEBİLİR" Bölgede yaşayan halka seslenen Meşe, vatandaşları sağduyulu davranmaya davet etti. Meşe, "Uyuşturucu içmiş ya da içen birisini görürse derhal polise ve bizlere bildirmeleri gerekmektedir. Bu mücadelemiz yalnız Horozköy Mahallesi'ni kapsamıyor. İlk önce burada tecrübe kazanıp, buradaki bu illeti kullanan arkadaşlarımızı aydınlık günlere çıkardıktan sonraki ilk işimiz Manisa'nın diğer mahallelerine girmek olacak. Burada herkesin üzerine görev düşüyor bugün bir başkasının çocuğu uyuşturucu bataklığına saplanmış olabilir ama yarın bu sizin de çocuğunuz olabilir" dedi. MAHALLE MUHTARLARI DA DESTEK VERDİ Atatürk Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu, uyuşturucu kullanan gençleri çok kötü durumlarda gördüklerini belirterek, "Gençlerimizin çok rezil bir şekilde sokaklarda bu halde olmasını istemiyoruz. Bu kardeşlerimizi elbirliği ile kurtarabilirsek bu illetten ne mutlu bize. Arkadaşlarımız ciddi bir mücadele içerisindeler. Mahalle muhtarları olarak bizlerde üzerimize ne görev düşüyorsa seve seve bu yolda arkadaşlarımıza destek olmak adına varız. Tedavi olmak isteyen kardeşlerimiz bizlere hiç çekinmeden gelebilir. Kendilerinin tedavileri için her türlü yardım ve desteği gösterebiliriz" diye konuştu. Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezen de, gönüllülerin çalışmaları ile mahallede uyuşturucu kullanımının azaldığını belirtip, "Mahallelerimizde, sokak aralarında gençlerimiz bu illeti içtikten sonra düşüp bayılıyorlardı. Son günlerde o manzaralar iyice azaldı. Kardeşlerimiz, bacılarımız sokakta artık rahatça gezebiliyor. Ben bu yola çıkan tüm arkadaşlarımı sonuna kadar destekliyorum" diye konuştu. "GENÇLER SOKAKLARDA ÖLMESİN" Mahalle sakinlerinden 44 yaşındaki Gültekin Yıldız ise, ailesinin yarısının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, herkesin uyuşturucu bağımlılığından gençleri kurtarması için elini taşın altına koymasını istedi. Bir başka mahalle sakini Sadulllah Yaramış da, "Mahallemizde artık bonzai illetinden kimsenin ölmesini istemiyoruz. Çoluk çocuk her gün sokaklarda bayılıyor. Artık bu manzaraları görmek istemiyoruz" dedi. UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇLER ŞİMDİ UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE VERİYOR Mahalle halkının gayretleri ile uyuşturucudan kurtulan gençler de, iş sahibi oldu. Yaşadıklarını anlatan gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. 19 yaşındaki S.A, uyuşturucunun kötü olduğunu bırakınca anladığını belirtip, işe girip çalışmaya başladığını ve hayatının düzene girdiğini söyledi. 35 yaşındaki G.İ de, pişman olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım. Abilerim sayesinde kurtuldum. Bu saatten sonra hiç bir şekilde bunu içmiyorum. İçenlerin de sürekli karşısındayım. Bundan sonra ben de abilerimle birlikte uyuşturucu içenlerle mücadeleye devam ediyorum. Bana iş imkanı sağladılar. Borçlarım vardı onları üstlendiler. Kimsenin uyuşturucu içmesini, zarar görmesini istemiyorum" diye konuştu. 1,5 yıl uyuşturucu kullandığını anlatan N.K ise, 6 aydır uyuşturucuya karşı savaş verdiğini söyledi. N.K, "Sokaklarda gezerek kimsenin bu illeti içmemesi için çalışıyoruz. Bu illetten de kurtuldum. Bunu kimsenin içmesini tavsiye etmiyorum" dedi.