(Görüntülü Haber) Mahalleli, 'Misket' oynayarak zaman geçiyor

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bir grup emekli veya işsiz boş zamanlarını boş arazide misket oynayarak geçiriyor. Devteşti Mahallesinde boş bir arazide toplanan ve mermer taşından yapılan misketle oyun oynayan mahalle sakini yetişkinler bu şekilde zaman geçiriyor. Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren mahalle sakinleri, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor. Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, 1 liralık maddeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle beli bir mesafede vurmaya çalışıyor. Misketle parayı devirenin kazandığı oyunun atalarında kaldığını belirten Fethi Türkmen, "Bu oyunu dedelerimizden öğrendik. En iyi misketi mermerden yapıyoruz ve sık sık zımpara ile parlatıp, düzeltiyoruz. Bu oyunla hem zaman geçiriyoruz hem de mahalleli olarak eğleniyoruz" dedi.