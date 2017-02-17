(Görüntülü Haber) Mahalleli kedi ve köpeklerin zehirlenerek telef edilmesine tepki gösterdi

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), () MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşayanlar, son 2 günde mahallelerindeki 6 kedi ve 10 köpeğin zehirli yiyecekle telef edildiğini belirterek tepki gösterdi. Bahçeli Evler Mahallesi'nde son 2 günde mahallelerindeki 6 kedi ve 10 köpeğin telef edildiği belirtildi. Aralarında sahipli köpeklerinde bulunduğu can dostlarının ölümü mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bir araya gelerek açıklama yapan mahalle sakinleri, tepkisini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Gürsoy Doğan, dün (perşembe) akşam evine geldiğinde komşularının sesleri üzerine dışarı çıktığını, bazı sokak hayvanlarının öldüğü bilgisini vermesinin üzerine çevrede araştırma yaptığını belirterek, "Sokaklarda ve boş arazilerde aralarında yavru köpeklerin de olduğu 10 köpeğin zehirlendiğini gördüm. Sahipli köpekler de zehirlenen köpekler arasında. Zehirlenen ve hayatta kalmaya çalışan bazı köpekler bizi görünce kaçtı. Büyük ihtimalle daha sonra onlarda öldü. Bu yapılan vicdansızlık, insanlığa sığmaz" dedi. ÇOCUKLARDA OYNUYOR TEPKİSİ Aynı mahallede oturan bir kişiden şüphelendiklerini ifade eden Doğan, "Bu sokaklarda çocuklarımız oyun oynuyor. Belki de bunu yapan kişinin de çocuğu veya torunu bu sokaklarda oyun oynuyordur. Atılan zehir oyun oynayan çocukları da canından edebilirdi. Hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren bu hareketi normal bir insan yapamaz" dedi. REİS DE ZEHİRLENDİ Beş yıldan beri baktığı golden cinsi 'Reis' adlı köpeği zehirlenen 65 yaşındaki Adem Özer ise, "Mahallemizde iki günden beri köpek ölümleri oluyordu. Hatta bazı mahalleliler köpeği sakın salma diye de uyardı. Biz içerdeyken köpeğimiz bir ara bahçeden dışarı çıkmış. Bugün akşam saatlerinde evin yakınlarında yerde yatarken buldum. Zehirlendiğini anladım ve hemen süt ve yağ içirdim. Daha sonra ise veterinere götürdüm. Serum ve ilaçlar verildi fakat kurtaramadık" dedi. Yaşanan olay karşısında tedirgin olan mahalle sakinleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için yetkililerden yardım istedi.