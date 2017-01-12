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(Görüntülü Haber) Mağazada para yüzünden kavga

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),() AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 6 Ocak günü bir mağazada çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasıyla ilgili mağazayı bastıkları iddia edilen kişiler, "Paramızı istemeye...

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),() AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 6 Ocak günü bir mağazada çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasıyla ilgili mağazayı bastıkları iddia edilen kişiler, "Paramızı istemeye gittik, bize saldırdılar" dediler. Mağaza sahibi, 'haraç istemeye gelmişlerdi' derken suçlamayı kabul etmeyen Barış Mengi, "Geçen gün paramızı istemeye gittik. Biz gittikten sonra çağırdıkları polis bizi karakola götürdü. Daha sonra yine konuşmak ve hakkımızı istemek üzere iş yerlerine gittik. İçeride sopalarla bekleyen grup bize saldırdı. Paramızı vermedikleri gibi bir de bizi tehdit ettiler" diye konuştu.

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