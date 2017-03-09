Özden ATİK - Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya biri otizm hastası üç çocuğuyla gelen Kemal Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüce adaletimizden katillerin bulunmasını istiyorum. En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi" dedi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş ve Hüseyin Özgün katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Maganda kurşununun öldürdüğü kadının davası başladı (1)
Özden ATİK - Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı...
09 Mart 2017 Perşembe 14:03
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