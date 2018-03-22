(Görüntülü Haber) Maden şehidi yakınlarına kamuda istihdamda 'tarih sınırı', aileleri üzdü

ZONGULDAK Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, kömür madenlerindeki iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan 'kamuda istihdam' hakkıyla ilgili yasa tasarısının, süre sınırlamasının kaldırılması taleplerine rağmen, aynen kabul edilmesini eleştirdi. Tarih sınırlandırılmasıyla maden şehitlerinin ailelerinin büyük üzüntü yaşadığını belirten Yiğit, "Kapsam dışında kalan aileler için hukuksal yollara başvuracağız. Bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir karardır. Ailelerle görüşüp gerekli çalışmaları yapacağım" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun tasarısının 73'üncü maddesi kabul edildi. Yasayla '10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır' denilerek, istihdam hakkına tarih sınırlaması getirildi. Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzası Zonguldak'ta, 'kamuda istihdam' hakkının belirli tarihler arasında sınırlandırılması tepkiyle karşılandı.



'BU KARAR ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'



Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tarih sınırlandırılmasının kalkacağı yönünde kendilerine söz verildiğini, ancak kaldırılmadığını söyledi. Maden şehitleri yakınları olarak kırgın olduklarını ifade eden Yiğit, şöyle dedi:



"Bütçe Komisyonunda CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş bir konuşma yaptılar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bu tarih sınırının kalkması yönünde görüş bildirerek Genel Kurulda bunun düzeltilmesi yönünde tutanak tutturdu. Buna çok sevindik ve teşekkür ettik. Dün bize gelen bilgide bu tarih sınırlandırılmasının değişmeyeceğini öğrendik. Milletvekillerimizle görüştük ancak netice alamadık. Biz üzüntülüyüz. Yararlanan aileler adına ise mutluyuz. Burada gerçekten mağdur olan aileler var. Bu ailelerin çoğu, babalarını facialarda kaybettiler. Bunların çoğu babasını hiç tanımadılar. Bunlar da yararlanmalıydı. Biz Maliye Bakanımıza kırgınız. Allah bize kul ve yetim hakkıyla gelmeyin diyor. Bu kararı kamuoyuna havale ediyorum. Biz kapsam dışında kalan aileler için hukuksal yollara başvuracağız. Bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir karardır. Ailelerle görüşüp gerekli çalışmaları yapacağım."



CHP'Lİ DEMİRTAŞ: MADEN ŞEHİTLERİNİ AYIRDILAR



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise bu kararın maden şehitlerini ayırdığını söyledi. Kararın Zonguldak'ta hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Milletvekili Demirtaş, "Bugün getirilmek istenen 73'üncü maddedeki düzenleme doğru bir düzenlemedir. Biz bunun karşısında değiliz. Elbette bir sosyal yara haline gelmiş olan maden kazaları sonrası ailelerin yaşamış olduğu mağduriyetlerin ve travmaların bu şekilde giderilmesi gerekir. Ancak bu düzenleme her ne kadar yerinde olsa da eksik bir düzenlemedir. Yaklaşık 800 aile mağdur durumda olacak. Dolayısıyla süre sınırlandırması olması yani 2003 yılından daha geriye götürülmemesiyle birlikte bir mağduriyet giderilmeye çalışılırken, yeni mağduriyetler ortaya çıkıyor. Anayasa'nın 10'uncu Maddesi'nde belirtilen eşitlik ilkesinin de açıkça ihlal edildiği ortadadır. Oysa burada mağduriyet giderilecekse bir süre sınırlandırması olmaması gerekir. Madem 'Bizim devletimiz büyük bir devlettir' diyoruz, madem 'Bütün mağdurların yaralarını sarabilecek güçte olan bir devlettir' diyoruz, o halde bu madde süre sınırlandırması olmaksızın düzenlenmelidir" diye konuştu.



DOĞUKAN SARI DA YASADAN YARARLANAMADI



TTK Kozlu Müessesi'nde 2013 yılında metan gazı püskürmesi sonucun 8 işçinin öldüğü maden ocağı önünde, o zaman 14 yaşında olan Doğukan Sarı, gözyaşları içinde babasını aramamıştı. Görüntüler herkesi duygulandırırken, Doğukan'ın babasının hayatta olduğu haberi gelmişti. Ancak, Kasım 2016'da ise özel ocakta meydana gelen göçükte Doğukan Sarı babasını yitirmişti. Babasını kaybettikten sonra morg kapısında beklerken çekilen fotoğrafıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Doğukan Sarı'nın da yasadan yaralanamadığı öğrenildi. Yasa tasarısının değişmesini beklediğini, ancak hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Doğukan Sarı, "Bu maden şehidi ailelerine yapılan haksızlık. Babamın 2013'te sağ kurtulduğuna üzülmem mi gerekir demiştim. Üzülmem mi gerekiyor şimdi? Keşke babam yanımda olsaydı da bunları hiç konuşmasaydık ama elden bir şey gelmiyor. Bu vicdansızlık. Ben de kamuda istihdam hakkı elde edip, aileme bakmak istiyorum. Ailem çok zor durumda. Engelli bir kardeşim var" diye konuştu.