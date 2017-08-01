(Görüntülü Haber) Maden işçiliğini bıraktı, tarım aracı imal etti

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde 7 yıl maden ocaklarında çalıştıktan sonra motosiklet tamir dükkanı açan 29 yaşındaki Gökhan Eroğlu, hurda motosiklet motoru ile otomobil şanzımanını birleştirip 2.5 ton yük taşıyabilen tarım aracı imal etti. Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, düzenli ücret alamaması ve iş kazası korkusu ile maden işçiliğini bıraktı. Çocukluğundan bu yana otomobil ve motosikletlerin motor ve parçalarıyla uğraşan, askerde de kaynakçılık yapan Eroğlu, geçen yıl motosiklet tamir dükkanı açtı. Ortaokul mezunu olan Eroğlu, çevresinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracını kendisi yapmaya karar verdi. Eroğlu, hurdadan alıp tamir ettiği 125 cc motosiklet motoru ve otomobil şanzımanı ile diğer parçaları birleştirip 2.5 ton yük taşıyabilen tarım aracı imal etti. Eroğlu, 2 ayda tamamladığı traktöre kendi adını verdi. Tarım araçları ve traktörlerin çok pahalı olduğunu belirten Eroğlu, şöyle dedi: "Tarım aracını kendim yapabileceğime inandım. 25 bin liraya alınabilecek bu tarım aracını 5 bin liraya mal ettim. İmkan verilirse daha iyisini de yapabilirim. Pat patlar 1-1.5 ton yük taşıyabiliyor. Benim yaptığım daha güçlü. 2.5 ton yük taşıyabilir. 60 metrekarelik dükkanımda hurdalardan parça toplayarak bunu yaptım. Çöpte bulduğum yangın tüpünü alıp yakıt deposu yaptım. 10 ileri vites gidebiliyor. Patentini alabilirsem daha iyisini yaparım." Eroğlu, destek verilmesi halinde bu tür tarım araçları yapıp satmak istediğini belirtti.