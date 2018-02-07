(Görüntülü Haber) Maçka Parkı'ndaki çalışmayla ilgili belediyeden animasyonlu açıklama

Hakan KAYA -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-DOLMABAHÇE-Levazım tüneli projesinin animasyon görüntülerini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. BU SABAH BİR BÖLÜM DAHA KAPATILDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce bir bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nın Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a bakan kısmı da sabah saatlerinde gelen işçiler tarafından kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar ise tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi. Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka parkının bir bölümü daha önce alüminyum plakalarla kapatılmıştı. İBB'DEN AÇIKLAMA İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalardaki son durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Projenin animasyon görüntülerini de paylaşan İBB'nin açıklaması şu şekilde: "İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak. Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayları ile yapılıyor. Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak"