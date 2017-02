(Görüntülü Haber) Maçka Parkı için İBB’ye itiraz

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() MAÇKA Parkı’nın Beşiktaş Vodafone Arena Stadına bakan girişinin, Dolmabahçe-Levazım arasında yapılacak karayolu tüneli çalışmaları kapsamında kapatılmasını protesto eden bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. 2 BİN İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ “Tünel Projesi iptal edilsin, Ağacımız, parkımıza dokunma” yazılı pankart açan grup, yaklaşık 2 bin itiraz dilekçesini İBB’ye teslim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine “Maçka’da 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır” açıklaması yapmıştı. “İMAR PLANI KESİN DEĞİL AMA İHALE YAPILMIŞ” Basın açıklamasında Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünellerine ilişkin imar planlarının henüz askıda olduğu vurgulanırken, tünel projesinin etkilediği alanlarla ilgilenen Koruma Kurulları’ndan alınmış herhangi bir görüşün olmadığının altı çizildi. Açıklamayı yapan mahalle sakini Kürşat Oral, “Bu projeyle ilgili her şey gizli kapaklı, her şey keyfi. Baştan sona yasalara uygun olmayan bir süreç işletiliyor. Sözgelimi projeyle ilgili henüz kesinleşmiş bir imar planı yok ama ihaleyi almış bir şirket var” diye konuştu. “SADECE MAÇKA PARKI DEĞİL; ORTAKÖY VADİSİ DE TEHDİT ALTINDA” Maçka Parkı’ndan başlayan tünelin çıkış noktasının Levazım bölgesi olduğunu belirten Oral, “Sorun sadece Maçka Parkı ile sınırlı değil. Maçka Parkı ilk adım. Projede öngörülen tünelin çıkış noktası olan Levazım bölgesinde yaşanacak olan talan ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi. CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR’A ELEŞTİRİ Levazım bölgesinde bulunan Ortaköy Vadisi’ne yönelik imar planlarının 2015 yılında 8. İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlatan Oral, “Danıştay’ın kararına rağmen başlanan yeni proje eskisinden farklı ve daha da zararlı olarak hem Ortaköy Vadisi’ni hem de Maçka Parkı’nı şantiye haline getiriyor. Ne yazık ki projenin İBB ile eşdeğer düzeyde bir sorumlusu da CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar” dedi. CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın temyiz aşamasında davadan feragat ettiğini ve projeyi savunduğunu söyleyen Oral, “Ortaköy Vadisini bir rant alanına çevirmeyi kafasına koyan Hazinedar, bu projede İBB ile ortak çalışıyor” dedi. “MAÇKA PARKI KAVŞAK HALİNE GETİRİLİYOR” Oral sözlerine şöyle devam etti: ““Bu proje ulaşım sorunlarını çözmekten ziyade İstanbul’un son kalan yeşil alanlarına hançer gibi saplanıyor ve Maçka Parkı kavşak haline getiriliyor. Projenin geliş ve gidiş tünelleri parkı kıskaca alıyor. Tünel yaklaşım yolları parkın içine inşa ediliyor”. “PARKLAR ŞANTİYE ALANI DEĞİLDİR” İstanbul Kent Savunması üyesi peyzaj mimarı Çağdaş Öztürk ise “Maçka’lılar ve Ortaköy’lüler olarak, yeşil alanlarına sahip çıkanlar olarak ‘Parklar şantiye alanı değildir’ diyoruz. Parklar ve yeşil alanlar bizleri bir araya getiren, sohbet edebildiğimiz, kardeşleşebileceğimiz alanlardır. Parklarımıza sahip çıkalım” dedi. İstanbul’da olması beklenen depreme değinen Öztürk “Depremler olduğunda yok ettiğiniz parklarımız olmadığında nereye kaçacağız, AVM’ye mi? Biz AVM’ye kaçmak istemiyoruz, parkta, yeşil alanda, mahallemizde kalmak istiyoruz” dedi. “İBB ORTAKÖY VADİSİ’Nİ TALAN ETMİŞ DURUMDADIR” İBB’ye askı süresi içerisinde itiraz dilekçelerini ilettiklerini söyleyen avukat Eren Can, “Bu proje tamamen hukuksuzdur. Henüz imar planı askıdayken, yani kesinleşmemişken, İBB yangından mal kaçırır gibi Ortaköy Vadisi’ni talan etmiş durumdadır. Maçka Parkı’nın bir kısmını kapatmış durumdadır. Ne Koruma Kurulu onayı vardır, ne ihale ilanı vardır. İBB hukuksuz bir iş yaptığını bilmektedir” diye konuştu.