(Görüntülü Haber) Maaşı düşen anne 'anlaşmalı boşanan' kızını ihbar ediyor

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - ÖLEN babasından kalan maaştan pay alabilmek için eşinden boşanan ancak birlikte yaşamaya devam eden kadınlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri ve çevresindekilerin ihbarıyla yakalanıyor. SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Hüseyin Karagöz, bu şekilde maaş bağlanmasının annenin maaşını düşürdüğünü belirterek, "Anne maaş alırken kız çocuğu eşinden boşanıp buraya girdiği zaman maaşın yüzde 25'ini alacak ve dolayısıyla annenin maaşı yüzde 25 azalmış olacak. İhbarlar, annenin maaşının düşmesi nedeniyle ailenin etrafındaki diğer kız çocuğu veya annenin kendisi tarafından yapılabiliyor" dedi. Eşinden ayrılarak ölen babasının maaşını almak için kendilerine yapılan başvuruları hemen işleme koyduklarını belirten Hüseyin Karagöz, denetmenlerin incelemesi sonunda boşanmanın gerçek boşanma olduğunun saptanması üzerine hemen aylığın bağlandığını söyledi. Ancak bazı kadınların maaşı alabilmek için eşinden hileli olarak boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiğini ifade eden Karagöz, bunların tespit edilmesi durumunda maaşlarının kesildiğini, ödenenlerin de faiziyle geri istendiğini kaydetti. 'TEDAVİ MASRAFLARINI DAHİ FAİZİYLE GERİ ALIYORUZ' Maaş kesildikten sonra haksız yere ödenen tüm parayı da yasal faiziyle birlikte tahsil ettiklerini ifade eden Hüseyin Karagöz şöyle dedi: "Ancak sadece maaşları tahsil etmiyoruz. Biz bunun doğruluğunu tespit ettikten sonra bu kişilerin maaş aldığı dönem içerisinde hangi hastaneye gitmiş, ne kadar ilaç almış, tedavi masrafı olarak biz hasta adına özel hastane ya da kamu hastanesine ödediğimiz miktarları sistemimizden çıkarıyoruz, üzerine yasal faizini de koyarak onların da tahsili yönüne gidiyoruz." 'EN ÇOK ANNENİN MAAŞI DÜŞÜYOR' Bu tür boşanmalarla ilgili olarak da kendilerine birçok ihbar geldiğini ve bunları değerlendirerek gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Karagöz, 2016'da Kahramanmaraş'ta 67 ihbar geldiğini ve bunların 6'sının hileli boşanma olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 2017'de de şu ana kadar 13 tane ihbar geldiğini ve bunların da denetmenler tarafından incelenmeye alındığını kaydeden Karagöz, şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili ihbarlar genelde yüzde 90 maaş alan kişinin çevresinden ya da duyarlı vatandaşlarımızdan geliyor. Bunun bir hak olduğunu, devletin vermiş olduğu bu hakkı istismar eden kişilerin duyarlı, vicdan sahibi vatandaşlarımız ve aile içerisindeki eş, anne, baba, kız kardeş gibi değişik kişilerden gelebiliyor. Biz ihbar edenlerin kim olduğunu çok gizli tutuyoruz ve eğer bu kişileri çalışanlarımızdan biri deşifre ederse de onunla ilgili hemen yasal işlem başlatırız. En çok annenin maaşı düşüyor. Çünkü anne hiç kimse maaş almadığı zaman maaşın yüzde 75'ini alıyor 4-A ve 4-B sigortalılarımızda. Eğer ki buraya girecek diğer bir sigortalımız, hak sahibi yani anne maaş alırken kız çocuğu eşinden boşanıp buraya girdiği zaman maaşın yüzde 25'ini alacak ve dolayısıyla annenin maaşı yüzde 25 azalmış olacak. İhbarların daha çoğu annenin maaşının düşmesinden dolayı ailenin etrafındaki diğer kız çocuğu veya annenin kendisi de olabiliyor. Bunun dışında yakın komşulardan da bu tür ihbarlar oluyor."