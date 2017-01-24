(Görüntülü Haber) Lübnanlı belediye başkanlarından Reina önünde anma

Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() Maltepe Belediyesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Lübnan heyeti, Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Reina önüne çelenk bırakan Lübnanlı belediye başkanları basın açıklaması yaptı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği heyette Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh, Mrah Sreij Belediye Başkanı Abdulfattah Allam, Bakhoun Belediye Başkanı Ziad Jamal, Bikaasefrine Belediye Başkanı Ali Sabra ve UCLG-MEWA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Muhammed Mahli yer aldı. TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR İlk açıklamayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı. Çok sayıda yabancı misafirin Reina'da yılbaşını kutladığını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dünyanın her tarafında terör saldırılarının arttığını hatırlattı. Ali Kılıç, turizme vurulmak istenen darbeye karşı topyekun bir karşı duruştan yola çıkarak belediye başkanlarını İstanbul'a davet ettiklerini söyledi. Lübnanlı belediye başkanları adına konuşan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh de "Terör eylemlerini kınamak adına dayanışma içerisindeyiz" dedi DOSTLUK ANLAMASI İMZALANDI Anma sonrası Lübnanlı belediyeleri ile Maltepe Belediyesi arasında Ortaköy Feriye Lokantası'nda dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kardeşlik anlaşması imzalandı. 3 LÜBNAN VATANDAŞI ÖLMÜŞTÜ 1 Ocak'ta meydana gelen ve hayatını kaybeden 39 kişi arasında Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami, Elias Wardini ve Lübnanlı bankacı Haykel Moussallem de vardı. Lübnan milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyh de ağır yaralanmıştı. Uçakla Beyrut'a götürülen Düveyh'in tedavisi burada sürüyor.