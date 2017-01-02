Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi Adli Tıp Kurumu'na gelerek eşinin cenaze işlemlerini yaptı. İşlemleri tamamlayan Mirey Mousallem yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Mousallem'in cenazesinin konsolosluk görevlileri tarafından alınacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Lübnanlı bankacının yaralı eşi Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi Adli Tıp Kurumu'na gelerek eşinin cenaze işlemlerini...
02 Ocak 2017 Pazartesi 11:18
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