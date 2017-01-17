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(Görüntülü Haber) Lokantacılar Odası Başkanı: Kayseri mantısında palm yağı yoktur

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayretti Köse, Kayseri ile özdeşleşen mantıda kesinlikle palm yağı olmadığını, bu tartışmaların dondurulmuş Kayseri mantısından uzak tutulması gerektiğini...

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayretti Köse, Kayseri ile özdeşleşen mantıda kesinlikle palm yağı olmadığını, bu tartışmaların dondurulmuş Kayseri mantısından uzak tutulması gerektiğini söyledi. Kısa süre önce bir çikolata markasıyla başlayan son olarak dondurulmuş patates ve mantı ile devam eden palm yağı tartışmasına Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Köse de katıldı. Köse, Malezya ve batı Afrika ülkelerinde çok yaygın ekim alanına sahip olan palm yağının çikolata dışında dondurulmuş patates ve mantı da bulunabileceği söylentilerine tepki gösterdi. Mantının Kayseri ile özdeşleşen yöresel bir tat olduğunu anlatan Başkan Köse, şöyle dedi: "Merak ediyorum, gıda sektöründen yaşanan olumsuzlar Kayseri ile özdeşleşen yiyeceklerde yaşanıyor. Kayseri mantısı içerisinde bulunan ürünler un, tuz, et, baharattır. Kayseri dışındaki bazı firmalar mantı içinde soya kullanmaktalar. Yabancı madde kullanmamız mümkün değildir. Palm yağı mantının neresine kullanılıyor anlamış değilim. Birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. konunun takipçisi olacağız. Kayseri’de dondurulmuş veya günlük kullanım için hazırlanmış mantılarda kesinlikle palm yağı kullanılmamıştır."

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