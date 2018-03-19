(Görüntülü Haber) Liselilerden Sarıkamış Simülasyon Merkezi projesi

KARS Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri Muhammed Ali Çelik ve Erdi Oran, Sarıkamış Harekatı'nı gelecek nesillere de aktarmak amacıyla 'Sarıkamış Harekatı Simülasyon Merkezi (SHSM 1914) projesi hazırladı. TÜBİTAK'ın Erzurum'da düzenlediği Bilim Fuarı'nda sergilenen proje, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Lisede okuyan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu yıl 49'uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ilginç buluşlara sahne oldu. Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) salonundaki yarışmaya 12 ilden lise öğrencileri katıldı. Öğrencilerin, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve teknolojik tasarım olmak üzere 12 alanda hazırladıkları projeler görücüye çıktı. SHSM 1914 İLGİ GÖRDÜ ATASEM'de liseli öğdercilerin hazırladıkları birbirinden ilginç projeler arasında Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri Muhammed Ali Çelik ve Erdi Oran'ın hazırladıkları Sarıkamış Harekatı Simülasyan Merkezi (SHSM 1914) projesi büyük ilgi gördü. Proje danışmanları Vedat Şafak'la birlikte hazırladıkları çalışmaları sergiyi gezmeye gelen davetlilere anlatan Muhammet Ali Çelik ve Erdi Oran, amaçlarının Çanakkale gibi toplumsal bütünlük ve bilinç oluşturmaya sahip olan Sarıkamış Harekatı'nı gelecek nesillere aktarmak olduğunu bildirdi. Her yıl düzenlenen anma programına katılan binlerce insanın atalarının ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığına bir kez daha tanık olduğunu anlatan Muhammet Ali Çelik, "Biz de araştırma ekibi olarak Sarıkamış'ta yaşananları gelecek nesillere aktarmak için simülasyon projesini hazırladık. Bu projenin gerçekleştirilmesi hem ülkemiz hem de şehrimiz açısından önemlidir" diye konuştu. Sarıkamış'ta 3 katlı olarak tasarladıkları simülasyon merkezi hakkında da bilgi veren Muhammed Ali Çelik, "Birinci katta ziyaretçileri karşılayan fuaye alanında tanıtım stantları ve idari personel odaları bulunacak. 2 ve 3'üncü katlarda ise Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan olayları anlatan simülasyonlar olacak. Ayrıca buzdan heykellerin bulunacağı bir oda da olaca. Bu odanın sıcaklığı buz heykellerin korunması için sıfırın altında 25 derece olarak ayarlanacak. Odayı gezecek ziyaretçilere de üşümemeleri için özel kıyafetler verilecek" dedi.