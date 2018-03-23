(Görüntülü Haber) Liselilerden Mehmetçik için kermes

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN'da, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Ardahan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle kermes düzenledi. Ardahan Valiliği'nin bahçesinde yapılan kermesin açılışına Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Bilmez, öğrencilerin düzenlediği kermesle ilgili “Bugün bize düşen, hem Türkiye sınırları içinde hem de sınırlarımızın dışında mücadele veren Mehmetçik'imize, polisimize sınır ili Ardahan’dan ‘Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ diyen 'Aşık Şenlik diyarı'ndan selam göndermek; onların yanında olduğumuzu, dualarımızın onlarla beraber olduğunu hissettirmek için burada toplandık" diye konuştu. Başkan Köksoy ise “Ülkemize her türlü hain emel besleyen odaklar üzerine devletimiz ve bağrından çıkmış, o Peygamber ocağı ordumuzun özel bir operasyon yaparak, zaferle taçlandırdığı günlerden birini yaşıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen kermese Ardahanlılar yoğun ilgi gösterdi.