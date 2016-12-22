(Görüntülü Haber) Liselilerden Halep için kermes

SİVAS Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Halep'te yaşanan insanlık dramında mağdur olanlar yararına kermes düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla evlerinde yaptıkları pasta, börek ve çeşitli yiyeceklerle düzenledikleri kermesle, Halep'te kuşatma altında hayatta kalmaya çalışan sivillere yardımda bulundu. Öğrenciler tenefüslerde kantinden alışveriş yapmak yerine düzenlenen kermesten alışveriş yaparak Halep'e yardımda bulundu. Kermes'ten yaklaşık 2 bin 500 lira gelir elde edildiğini belirten Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Gün, "Okulumuzun öğrencileri ve öğretmenleri olarak, 'Değerler Eğitimi' kapsamında Halep'teki kardeşleri için kendi çabaları ve imkanlarıyla yaptıkları, hazırladıkları ikramları öğrencileri ile paylaştılar. Böyle bir etkinlik yaparak elde ettikleri geliri Halep'teki kardeşlerine bağışlamayı düşünüyorlar. Böyle bir istekle geldikleri için bizleri çok mutlu ettiler. Yardımlarımız inşallah amacına ulaşacaktır. Halep'teki kardeşlerimize bu yardımları ulaştıracağız" dedi.