(Görüntülü Haber) Liselilerden ay yıldızlı koreografi

ÇORUM'da 120 lise öğrencisi, 'İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma' programı kapsamında, okul bahçesinde ay ve yıldız oluşturdu.



Çorum’da Atatürk Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Örs öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla ve 'İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma' etkinlikleri kapsamında koreografi hazırladı. Bugün okul bahçesinde gerçekleştirilen programla hazırlanan koreografi sahnelendi. 120 öğrenci bir araya gelerek ay ve yıldız oluşturup, İstiklal Marşı'nın tamamını okudu.



Koreografinin sonunda öğrenciler, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de teröristlerle mücadele eden Mehmetçik için "Şehitlerimize rahmet olsun" ve "Afrin’deki ordumuza selam olsun" sloganları attı.



Atatürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Örs, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin ruhunda milli bir mutabakat oluşturduğunu dile getirdi. İstiklal Marşı’nın vatanı savunmayı bir borç olarak anlattığına dikkat çeken Örs, "Bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97'nci yılını kutlamaktayız. 12 Aralık 1921 günü kabul edilen İstiklal Marşı'mız, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletin hislerine tercüman olduğu milli mutabakat metni olarak milletin kalbinde yer bulmuştur. Çaresizlik içinde bocalayan millete yeniden ayağa kalkışın yolunu gösteren, adeta milletin damarlarında dolaşan taze kan olan bu şiir Türk milletinin ruhudur. Kahramanlık ve inanç duygularını harekete geçirerek tek vücut olup düşmana karşı savaşmayı bir vatan borcu olarak anlatan, Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarındandır" diye konuştu.



Hazırladıkları koreografiyle ay ve yıldız etrafında toplanan Türk milletini anlatmaya çalıştıklarını belirten Örs, "Biz de Atatürk Anadolu Lisesi olarak İstiklal Marşı'mızın Türk milleti için önemini öğrencilerimizin içlerinde hissederek anlamaları için ‘Bayrak Vatandır’ konulu ay yıldız koreografisi hazırladık. 120 öğrencimizin katılımı ile yaptığımız bu çalışmada bitkin ve çaresiz Anadolu insanının ay yıldız etrafında kenetlenmesini, tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atılmasını anlatmaya ve yaşamaya çalıştık. Bu duyguların her zaman canlı tutmaya ihtiyacımızın olduğu şu günlerde özellikle ordumuzun Afrin’de terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede İstiklal Marşı'mızın anlamı daha da artmaktadır. Milletimizin sonsuza dek var olma mücadelesi İstiklal Marşı'ndaki ruh ile devam edecektir" dedi.



Aralık ayından bugüne kadar bir hazırlık aşaması geçirdiklerini dile getiren Örs, öğrencilerle birlikte ise 1 ayda bu koreografiyi ortaya çıkardıklarını söyledi.



Öğrencilerle etkinliği paylaştıklarında olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Örs, "Öğrencilerimiz etkinliğe katılmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Katılamayan öğrenciler üzüntülerini belirttiler. Bu da gençlerimizin ileriye doğru yapacakları faaliyetlerde bizi umutlandırdı. Ayrıca bir gurur kaynağımız oldu" diye konuştu.



