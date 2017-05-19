(Görüntülü Haber) Liseli Yonca ve Melek, el ele tutuşup uçurumda intihar etti (gündüz görüntüleriyle)(2)

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı. İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'nda meydana geldi. Muğla'daki çeşitli liselerde eğitim gören 4'ü kız, 1'i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı'na çıktı. Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki arkadaşı Melek Basalak, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçurumdan atladı. Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'ın kardeşi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi. Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli Yonca Kurt ve Melek Basalak'ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.