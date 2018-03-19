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(Görüntülü Haber) Liseli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi. 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 450 öğrencinin eğitim...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi. 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 450 öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i kontrol altına alması nedeniyle Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi düzenledi. Okul bahçesinde 220 öğrencinin düzenlediği koreografi asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başladı. Öğrenciler 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu. Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.

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