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(Görüntülü Haber) Liseli öğrenciler su tasarrufu yapan robot ve uygulama geliştirdi 

Su israfını önlemek için harekete geçen Bahçeşehir Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ?Akıllı Sulayıcı? adını verdikleri bir sistem geliştirdi.  Çiftçilere büyük kolaylık sağlayan robotik sistem, içine yerleştirilen...

Su israfını önlemek için harekete geçen Bahçeşehir Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ?Akıllı Sulayıcı? adını verdikleri bir sistem geliştirdi. 
Çiftçilere büyük kolaylık sağlayan robotik sistem, içine yerleştirilen bitki çeşidinin su ihtiyacına göre suyu açıp kapayarak gereksiz su kullanımının önüne geçiyor. Öğrenciler sistemi ?Sadece tohumunuzu, ne yetiştireceğinizi seçiyorsunuz; gerisini makine hallediyor? sözleriyle anlatıyor.
PROJEYLE FLL TURNUVASI'NA HAZIRLANIYORLAR
Projeyi dünyanın en saygın robotik turnuvalarından biri olan uluslararası FLL Turnuvası için hazırladıklarını söyleyen öğrenciler proje konusunu turnuvanın teması çerçevesinde belirlediklerini söyledi. Ekipte yer alan öğrenciler, ?Bahçeşehir Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı MAGNETECH PLUS olarak bu yıl dünya çapında robotik takımlarının mücadele edeceği uluslararası FLL Turnuvası'na katılacağız. Turnuvanın bu yılki teması ?su?. Bu temadan yola çıkarak su israfının önüne geçecek bu projeyi hayata geçirdik? sözleriyle projelerini anlattı. Mobil destekli sulayıcı uygulamasının tamamen kendi tasarımları olduğunu ifade eden öğrenciler, ?Uygulamanın kodlamasını da tamamen kendimiz yazdık. Telefon uygulamamızdan motoru gerekli değerlere göre çalıştırıp kapatabiliyoruz" dedi. 
İzmir?de gerçekleşen FLL Ulusal Finallerinde yarışan MAGNETECH PLUS takımı, 6-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIRST® LEGO® LEAGUE Estonian Open International turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek. 
 

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