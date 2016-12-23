BİNA YIKILDI Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, lise öğrencisi Elif Öztürk'ün duvarın çökmesi sonucu altında kalarak yaralandığı metruk bina, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı (2)
BİNA YIKILDI Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, lise öğrencisi Elif Öztürk'ün duvarın çökmesi sonucu altında kalarak yaralandığı metruk bina, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın enkazının kaldırılması için...
23 Aralık 2016 Cuma 15:39
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