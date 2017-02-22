(Görüntülü Haber) LİSELİ ELİF'İN ÖLÜMÜNE 18 BİN 200 LİRA CEZA VERİLEN SANIĞIN AVUKATI: ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK HÜKÜM KURULDU

*16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Dağyeli'ye aracıyla çarpıp kaçarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Fatih Yalkın 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. *Cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiğini ifade eden sanık avukatı kararın kaldırılmasını talep ederek istinaf başvurusunda bulundu. Haber: Arzu KAYA, İstanbul Sancaktepe'de köpeğini gezdiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Dağyeli'ye aracıyla çarpıp kaçarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle sürücü Fatih Yalkın'ın 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırılmasının gerekçesi açıklandı. Sanık avukatı cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etti. KONTROLSÜZ HIZLA GEÇTİ, YOLUNA DEVAM ETTİ... Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Fatih Yalkın'ın 24 Kasım 2015 tarihi saat 00.30 sıralarında Sancaktepe'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Elif Dağyeli'ye aracıyla çarptığı belirtildi. Kararda sürücü Yalkın'ın hızını düşürmediği, muhtemel yaya hareketlerine karşı hazırlıklı bulunmadığı, klakson çalarak uyarmadığı, fren tedbirine başvurmadığı gerekçesiyle asli kusurlu bulunduğu ifade edildi. 18 BİN 200 LİRA 12 TAKSİTTE ÖDENECEK Tedbirsiz ve dikkatsizlik sonucu Elif Dağyeli'nin ölümüne neden olduğu kaydedilen Yalkın'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık gibi gerekçelerle hapis cezasını günlüğü 20 liradan 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi. Sanığın 12 eşit taksitte ödemesine hükmeden mahkeme, Yalkın'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasına karar verdi. "ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK HÜKÜM KURULDU" Gerekçeli kararın ardından sanık Fatih Yalkın adına istinaf başvurusunda bulunan avukatı Mustafa Gökhan Öncül, kazada ölen Elif Dağyeli'nin Adli Tıp Kurumu'nca asli kusurlu belirlendiğini ifade ederek, "Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporu dikkate alındığında müteveffa Elif Dağyeli'nin meydana gelen trafik kazasında asli kusurlu olması nedeniyle sayın mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurması yasalarımıza ve hukuka aykırı olduğundan müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur" cümlelerini kullandı. Yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep eden avukat Öncül sanığın kusur durumuna ilişkin farklı raporların bulunduğunu da belirterek yeniden bilirkişi inceleme yapılmasını istedi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Fatih Yalkın'ın 24 Kasım 2015 günü aracıyla Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağyeli'ye çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı. Yalkın'ın kazadan sonra durmadan yoluna devam ettiği belirtilen iddianamede, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerine düşen parçalarından aracın marka ve modelinin tespit edilerek şüphelinin adres ve kimliğinin belirlendiği ifade edildi. Fatih Yalkın hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaydan 3 gün sonra teslim olan Yalkın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasına itiraz edilen Yalkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. 5 Aralık 2015'te tutuklanan Yalkın, 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.