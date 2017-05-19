(Görüntülü Haber) Lisede renkli ses yarışması coşkusu

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), () ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Mustafa Hakan Güvençer (MHG) Fen Lisesi'nin 'MHG'nin sesi kim' şarkı yarışmasının heyecanlı finali renkli görüntülere sahne oldu. Çifte bayramın yaşandığı gecede 15 Temmuz'u konu alan resim sergisi açılışı yapılırken, dereceye girenlere ödüllerin verildiği final gecesi sonunda öğretmenlerle öğrenciler Ankara oyun havaları eşliğinde kurtlarını döktüler. ÖĞRENCİLERE ÇİFTE BAYRAM Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen ses yarışması final gecesine İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz, MHG Müdürü Fatih Erdoğan, İlçe Spor Müdürü Süleyman Yaldır, Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz, okul müdürleri, okul öğrencileri ve velileri katıldı. Kahramankazan MHG Fen Lisesi'nde, 'Müzikle öğrencilerin motivasyonunu sağlamak' ve 'eğitimde yenilikçilik ödülü'nü hak kazanmak amacıyla düzenlenen ses yarışmasınde heyecanlı anlar yaşandı. Ekim ayında başlayan yarışmaya 70 öğrenci başvuruda bulundu. Müzik ve rehberlik dersi öğretmeni ile okul idaresinden oluşan jüri üyeleri, finale çıkacak 12 adayı belirlemek için uzun bir yol kat etti. Final gecesini 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na yetiştiren jüri üyeleri, öğrencilere çifte bayram yaşattı. SİNEVİZYONDA KLİPLERİ YAYINLANDI Öğrenciler sahnede şarkılarını seslendirirken, sinevizyonda ise şarkı için hazırladıkları klip yayınlandı. Ses tonu, sese hakimiyet, sahne hakimiyeti, şarkılar için hazırlanan klip, şarkının zorluk derecesi ve sahne görselliği gibi kriterler üzerinden değerlendirmeye tabi tutulan öğrenciler, okul dışından seçilen 10 jüri üyesinin önünde en yüksek puanı alabilmek için ses ve sahne hünerlerini sergilediler. Jüri üyelerinin uzun değerlendirmesi sonucu 11'inci sınıf öğrencileri Berkay Çetinkaya ve Hasan Doğu Gündüz'ün birlikte seslendirdiği 'Nasıl öğrendin unutmayı' adlı eseri, MHG Fen Lisesi'nin sesi olmayı başardı. Gecede, dereceye girenlere ödülleri verildi. Gece sonlandıktan sonra sahne öğrencilere kaldı. Öğretmenler ve öğrenciler Ankara havalarıyla kurtlarını döktü. SAHNE ÖNCESİ RESİM SERGİSİ Ses yarışması öncesi konuklar MHG Fen Lisesi öğrencilerinin yıl içinde hazırladığı ve 15 Temmuz'u konu alan ve karışık tekniklerde hazırlanan resim sergisini gezdi. Birbirinden güzel resimleri davetliler ilgiyle izledi. Kaymakam Engin Aksakal, 10'uncu sınıf öğrencisi Kevser Kuru'nun 15 Temmuz'u konu alan resim çalışmasını çok beğendi. Kaymakam Aksakal, kendisine hediye edilen bu çalışmayı makam odasına asmak üzere kabul etti. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ DESTEKLİYORUZ Kaymakam Engin Aksakal çok güzel bir gece yaşadık. Final yarışmasının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında yapılması hepimize çifte bayram yaşattı. Sahnede her çocuğumuz çok yetenekliydi. Okul bünyesinde sosyal, kültürel faaliyetleri destekliyoruz. Eğitimde başarıyı arttıracağına inanıyor tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Fen Lisesi Müdürü Fatih Erdoğan ise eğitimde öğrencilerimizin derslere motivasyonunu arttırmak ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla bir çok etkinliğimizden birisiydi. Öğrencilerimizin ideallerine giden yolda payımıza düşün hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız" diye konuştu.