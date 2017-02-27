(Görüntülü Haber) Lisede 'İzmir Marşı yasağı' iddiasına marşlı protesto

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ndeki bir lisede İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddiası üzerine okul önünde toplanan bir grup, İzmir Marşı'nı söyleyerek bunu protesto etti. Alanya Lisesi'nde bir müzik yarışması için prova yapan öğrencilerin İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle okul yönetimi tarafından uyarıldığı ve marşın durdurulduğu iddiaları sosyal medyada yayıldı. Birkaç günden bu yana sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine bugün aralarında CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup protesto için okul kapısında toplandı. Polis okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis grupta bulunanlara izin almadıkları gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın kalabalığa yönelik konuşma yaptı. Marş olayını protesto etmek amacıyla yetkililere başvurduklarını belirten Sayın, "Bugün burada tepkimizi göstermek amacıyla toplandık. Protesto için gereken izin belgelerimizi yetkililere sunduk fakat birkaç aksaklıktan dolayı izin çıkmadı. İznin çıkmasının ardından en kısa zamanda tekrar toplanarak tepkimizi dile getireceğiz" dedi. Kalabalık okul kapısı önünde İzmir Marşı söyledikten sonra dağıldı. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminden iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.