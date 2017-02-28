(Görüntülü Haber) Lise öğrencisinden okul bahçesinde ‘tehlikeli’ hareketler

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde lise öğrencisinin okul bahçesindeki basketbol potaları ve voleybol direklerinin üzerine çıkarak akrobatik hareketler yapması, yürekleri ağza getirdi. Okul bahçesindeki tek katlı binanın pencere korkuluklarından da çatısına çıkan liseli genç, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi. Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bir öğrenci, bahçede bulunan basketbol potaları ve voleybol direklerinin üzerine tırmanarak akrobatik hareketler yapması çevrede bulunanların yüreklerini ağzına getirdi. Bununla da yetinmeyen öğrenci, bahçede bulunan tek katlı binanın pencere korkuluklarına tırmanarak çatısına çıktı. Liseli genç, burada aşağıda kendisini izleyen ve cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi. Çevreden geçen ve gencin tehlikeli hareketlerini görenler ise yaşananlara hayret etti. Yaşananlar sırasında okul bahçesinde nöbetçi öğretmen olmaması dikkat çekti.