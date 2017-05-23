(Görüntülü Haber) Lise arkadaşları 50 yıl sonra buluştu

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM Lisesi'nden 1967'de mezun olan 38 arkadaş, yarım asır sonra okullarında bir araya gelerek hasret giderdi, öğrencilik günlerini yaşadı. Erzurum'da 1889 yılında Erzurum İdadisi adı ile kurulan Erzurum Lisesi'nden 50 yıl önce mezun olanlar, bir araya gelmek için iletişim kurdu. Eski mezunlardan emekli Avukat Erdal Özalp'in organizasyonu ile 38 arkadaş geçen hafta sonunu Erzurum'da geçirdi. Mezun oldukları 128 yaşındaki liseye giden öğrencileri, şimdiki Müdür Selami Güneş karşıladı. Eski öğrenciler Güneş'in komutuyla bahçede topluca İstiklal Marşı söyledi. Akeademisyen, hakim, doktor, işadamı, bürokrat, subay emeklilerinden oluşan eski mezunlar, hem hasret giderdi hem de sınıflarında öğrenciliklerini yeniden yaşadı. '55'İNCİ YILDA BULUŞMAK ÜZERE' Erzurum Lisesi'nden 50 yıl önce 51 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdal Özalp şunları anlattı: "Bizler 1967 yılı Erzurum Lisesi 6 Fen/B ve 6 Fen/ A sınıfı öğrencileriyiz. Bu 51 mezundan 49'u üniversiteyi de bitirdi. Bu süreçte 7 arkadaşımız vefat etti. Biz Erzurum'a 40'ncı, 45'inci ve bu sene de 50'nci yıl kutlamaları için geldik. Aradan 50 yıl geçince çok büyük duygular yaşanıyor. Ulaştığımız arkadaşlarımızla her sene 2 defa değişik illerde toplanıyoruz. 50 yıl kolay değil. Mezun olduğumuz yıl doğanlar bugün 50 yaşında. Bütün arkadaşlarımızla bir arada olunca çok büyük duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Erzurum'daki 50 yıl toplantımıza her ki sınıftan 38 arkadaş katıldı. Erzurum ile ilgili anılarımız yeniden canlandı. Özlediğimiz yemekleri yedik, tarihi ve turistik yerleri gezdik. Çok mutlu biçimde 55'inci yılda yine Erzurum'da buluşmak için ayrılıyoruz."