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(Görüntülü Haber) Liman dışına park eden araçlara ceza

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde liman dışındaki alanlara park eden TIR ve servis araçları sürücülerine ceza kesildi. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan limana gelen TIR'ların yük almak veya...

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde liman dışındaki alanlara park eden TIR ve servis araçları sürücülerine ceza kesildi. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan limana gelen TIR'ların yük almak veya boşaltmak için sıralarının gelmesini beklerken, araçlarını mahallede cadde ve sokak aralarına park etmesinden vatandaşlar rahatsız oldu. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak gece kontrollerde bulundu. Cadde ve sokak aralarına park eden TIR ve servis araçları tespit edilerek sürücülerine ceza kesildi. 20 araca toplam bin 880 TL ceza uygulandı. Randevulu sistemle çalışan limana zamanından önce gelen ve randevuyu kaçırarak araçların liman dışına park eden sürücülere ceza uygulanırken, araçları liman dışındaki alanlara park etmemeleri istenildi.

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